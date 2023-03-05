اليوم السابع
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الداخلية تستقبل وفد ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية.. فيديو

الأحد، 05 مارس 2023 06:47 م
الداخلية تستقبل وفد ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية.. فيديو وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبلت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفد ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية المشارك ضمن فعاليات عام الشباب العربى الذى أطلقه رئيس الجمهورية.
 
 
 
 

الداخلية

ملتقى القيادات الشبابية

الاعلام



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