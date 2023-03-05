البابا تواضروس يستقبل الأنبا توماس فى المقر الباباوى بدير القديس الأنبا بيشوى

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير بعد عودته من زيارة افتقاد إلى أستراليا.

وقدم تقريرًا وافيا لقداسة البابا عن فعاليات الزيارة، والتي تضمنت صلاة قداسات في عدة كنائس بإيبارشيتي ملبورن وسيدني، وزيارة لدير القديس الأنبا شنودة في سيدني، والمشاركة في مؤتمر لشباب ملبورن وسيدني، وعدة لقاءات مع الآباء الكهنة وزوجاتهم، ومقابلات مع خدام في خدمات المتنوعة.

وشارك كل من صاحبي النيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني والأنبا أنجيلوس أسقف لندن في بعض هذه الفعاليات.