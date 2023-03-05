إطلاق مبادرة "بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقى" فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الوحدة الرئيسية للسكان بديوان عام شمال سيناء عن إطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية "بالتعاون عدنا.. وبالسلام نحيا.. وبالقيم نرتقي"، من مدينة الشيخ زويد، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

جاء هذا خلال الاجتماع الذى نفذته الوحدة بمدينة الشيخ زويد، بحضور سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، الدكتورة، فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب.

وقالت فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة تحت مظلة مبادرة وزارة التنمية المحلية "قيم وحياة" والتى تهدف الى توعية المجتمع بالقيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمى والأخلاقى ودفع عجلة الإنتاج.

وأضافت ريم يعقوب رئيس وحدة السكان بالمحافظة، أن الاجتماع تناول عدد من القضايا المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة وزواج القاصرات ومحو الأمية والخطاب الدينى ودورة فى توعية المجتمع ونقل صورة سليمة عن الاسلام السمح دون تطرف أو مغالاة، بالإضافة الى عددا من القضايا الأخرى ذات الصلة.

من جانبه أكد سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، على استعداد المجلس لتنفيذ المبادرة وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معلنا عن الاستعانة بالدواوين والشيوخ ورموز المجتمع والجمعيات الأهلية للوصول لأهداف المبادرة.