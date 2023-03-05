إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي" الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مدخل دمو بحوالي 2 كيلو إتجاه القادم من القاهرة متجهًا لأسيوط، ووجود عدد من المصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة كل من حسين محمد عاشور 50 سنة، ومحمد أنور بيومي 52 سنة، وعابد عماد بيومي 70 سنة، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا، وهشام عثمان محمد 45 سنة، محامي ومقيم بني سويف، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بمصرع طفل غرقًا داخل بلاعة "صرف زراعي"، وانجرافه مع التيار إلى بحر بمدينة أبشواي، وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع طفل يدعى محمد طه قرني، سنوات، ومقيم بمنطقة المنشية البحري بنطاق بندر أبشواي.

وكشفت التحريات الأولية أنّ الطفل خرج ليلهو ويلعب أمام منزله، وانزلقت قدميه دون أن يدري في بلاعة صرف زراعي دون غطاء، ونظرًا لصغر حجمه، جرفته مياه الصرف الزراعي إلى البحر، وطفت جثته على سطح المياه وانتشل الأهالي جثته، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق