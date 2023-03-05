إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إصابة شخصين أمام قرية السرارية التابعة لمركز سمالوط شرق النيل، أثر تصادم ميكروباص بتوك توك.

فيما شهد طريق مدخل الأشمونين بمركز ملوي حادث تصادم دراجتين مما تسبب في إصابة شخصين بإصابات متنوعة، كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بتصادم 3 سيارات على الطريق الدائري بمركز سمالوط شمال المنيا، وقد أسفر الحادث عن إصابة سائق.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع إثر تصادم السيارة رقم 5673 ن ص ا ربع نقل بأخرى رقم 6482 ن ب ر ربع نقل، وتروسيكل بدون لوحات.

تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وتم إحالتها الى النيابة العامة لتباشر التحقيق.