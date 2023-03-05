إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى ترعة بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متعددة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بمياه ترعة بنطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى ، بوصول 3 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وكسور متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، وتبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بترعة ناحية قرية عليم نطاق مركز بلبيس.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى، ربة منزل وأطفالها الثلاثة مصابين بنزلة معوية، إثر تناولهم وجبة طعام " مكرونة" داخل المنزل، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

يذكر أن شاب قد لقى مصرعه متأثرا بإصابته إثر اثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة اضاءة أمام منزله بنطاق مركز ههيا محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي، بوصول احمدع، 30 عاما مقيم بقرية تابعة لمركز ههيا، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات أثناء قيام الشاب بتركيب لمبة إنارة أمام منزله سقط من الطابق الثالث أرضا ولفظ انفاسه الاخيرة، متأثرا بإصابته بنزيف بالرئة وكسور متعددة بالضلوع تم تحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ،وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.