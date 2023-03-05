إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من علو فى الشرقية

أصيب مبيض محارة بسحجات وكدمات وكسور متعددة، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء ممارسة عمله بنطاق مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول شابا مصابا بسحجات وكسور متعددة، وتم تقديم الاسعافات الاولية له والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء القيام بأعمال المحارة، بقرية كفر الاشراف نطاق مركز الزقازيق.

يذكر أن شاب قد لقى مصرعه متأثرا بإصابته إثر اثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة اضاءة أمام منزله بنطاق مركز ههيا محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى، بوصول أحمدع، 30 عاما مقيم بقرية تابعة لمركز ههيا وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابه العامه.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات أثناء قيام الشاب بتركيب لمبة إنارة أمام منزله سقط من الطابق الثالث أرضا ولفظ انفاسه الاخيرة، متأثرا بإصابته بنزيف بالرئة وكسور متعددة بالضلوع تم تحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.