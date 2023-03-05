أخبار البورصة اليوم الأحد 5/ 3/ 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأم بي للهندسة، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والقناة للتوكيلات الملاحية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.95%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 18.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 694.2 ألف جنيه، 27.8 مليون جنيه، 48.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 94.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3550 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، عدد 3.3 مليون سهم، 260 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 295 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 78.5 ألف سهم، 124.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 75 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، مبيعات بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 55.3%، وارتفع صافي الربح إلى 265.7 مليون جنيه مقارنةً 72.4 مليون جنيه.

حققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إيرادات بلغت 873.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 207%، وبلفت صافي الخسائر 208.7 مليون جنيه مقارنةً مع 225.5 مليون جنيه.

فيما أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2023، متوقعة تحقيق خسائر 112.4 مليون جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات المستهدفة 21.4 مليون جنيه خاصة بالسور البحري للشركة.