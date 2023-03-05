تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.11% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.