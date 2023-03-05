اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.11% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأحد، 05 مارس 2023 02:48 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.11% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

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