وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان حفل تكريم فريق الهوكى رجال بقصر ثقافة الزقازيق

- 300 ألف جنيه مكافأة الفوز لفريق هوكي الشرقية

- 750 ألف جنيه باقي دعم نشاط لنادي الشرقية الرياضي

- ندعم إنشاء أكاديمية قومية للهوكي بالتعاون مع محافظة الشرقية

- تطوير ملعب هوكي الشرقية ضمن المشروع القومي لتطوير ملاعب الهوكي

- الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللائم لهم من اجل اعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات

- إستقرار المنظومة الرياضية ودعم السيد الرئيس والتنسيق التام مع الاتحادات والهيئات الرياضية سببًا رئيسيًا في تحقيق البطولات علي مختلف المستويات

قال وزير الشباب والرياضة : "الرياضة المصرية تشهد خلال الآونة الراهنة إنجازات غير مسبوقة على مستوى إحراز ألقاب البطولات المختلفة القارية والعالمية فى الألعاب الفردية والجماعية بفضل استقرار المنظومة الرياضية، وتهيئة الأجواء، والتنسيق التام بين الوزارة ومختلف الاتحادات الرياضية، واللجنة الأوليمبية المصرية تحت مظلة الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"





جاء ذلك خلال تكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفريق الهوكي الرجال بنادي الشرقية الرياضي بقصر ثقافة الزقازيق؛ بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، وذلك للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الشرقية.

تضمن حفل تكريم الفريق بقصر ثقافة الزقازيق، عدد من الفقرات الفنية والغنائية، منها فقرات غنائية للفنان خالد بيومي والفنانة أية عبدالله وفقرة موسيقية للموهبة الشابة ريتاج، وعدد من المقطوعات الغنائية لفرقة صوت الحب، وكذلك استعرض الدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إنجازات قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة.

قدم وزير الرياضة التهنئة لفريق الهوكي رجال بنادي الشرقية، على الإنجاز التاريخي بعدما أصبح حامل اللقب التاريخي للبطولة ودخوله موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة من إجمالي 32 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدورى والكأس والسوبر على المستوى المحلى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا إلي أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللائم لهم من اجل اعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

وفي قرارات فورية خلال التكريم، أعلن وزير الشباب والرياضة عن 300 ألف جنيه مكافأة لفريق نادي الشرقية للهوكي رجال، و750 باقي دعم نشاط للنادي، ودعم إنشاء وإقامة أكاديمية قومية للهوكي، تطوير ملعب هوكي الشرقية ضمن المشروع القومي لتطوير ملاعب الهوكي.

وأعرب محافظ الشرقية عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي المتوج ببطولة أفريقيا، الذي استطاع أن يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية مسجلًا اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

وكان فريق هوكي الشرقية رجال قد تغلب في المباراة النهائية للبطولة على فريق إكسشيكرز الغاني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحسم لقب البطولة التي أقيمت في مدينة نيروبي عاصمة دولة كينيا، بعد منافسة كبيرة وخوض ست مباريات خلال سبعة أيام فقط.

وفي ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية وتكريم أعضاء بعثة فريق الهوكي بنادي الشرقية والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين والنقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلي النقاط الصور التذكارية لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.