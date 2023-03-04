وزيرة التخطيط تبحث مع "كوبنهاجن" للبنية التحتية التعاون بالمشروعات الخضراء

كتبت ــ أسماء أمين

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر. حضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادي، وأحمد الشربيني، كبير مسئولي الاستثمار ونائب رئيس صندوق تحويل الطاقة بشركة كوبنهاجن، وهانزادا فريد، القنصل التجاري بسفارة الدنمارك.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة وتتطلع إلى تحول الاقتصاد نحو المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 تستهدف الوصول إلى نسبة 40% من المشروعات بها كمشروعات خضراء، على أن تزيد تلك النسبة إلى 50% بنهاية 24/2025.

وأشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، لافتة إلى أنه يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر، مشيرة إلى إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، فضلا عن مشروعات تحلية المياه.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر فرصا استثمارية واعدة، مشيرة إلى العمل على توطين صناعات الوقود الأخضر بالمنطقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في مصر.

من جانبهم، أشار ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية، إلى أن الشركة تركز على التنمية العالمية بنسبة 100٪، وأن لديها ما يقرب من 20 مليار يورو مستثمرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين على رغبتهم في التعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المجالات التي تقع في نطاق المشروعات الخضراء.