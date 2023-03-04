تعرف على تفاصيل مشروعات المياه ضمن برنامج "نوفى"

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّى"، وذلك بحضور قطاع التخطيط بالوزارة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى حول مشروعات الوزارة ضمن برنامج نُوَفِّي

1 - الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم استدامة الأمن الغذائي

2- الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه

3- مواصلة العمل فى مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى ومعالجة وتدوير المياه وحماية الشواطئ والحماية من السيول

4- إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكل المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها

5- قطاع المياه يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية ، ويُعد من أهم محاور "برنامج نوفي"

6- مشروعات المياه تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية

7- تحديث الممارسات الزراعية والتحول لأنظمة الرى الحديث بشرط استخدام أحدث الأنظمة العالمية ومراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.