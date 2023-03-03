التخطيط: تنفيذ 277 مشروعا تنمويا بمحافظة قنا باستثمارات 4.7 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية ب محافظة قنا بلغت 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.7 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 22/2023، أوضحت "السعيد"، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 24%، ويخص قطاع النقل 860 مليون جنيه بنسبة 18%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 798,8 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الاسكان 754,4 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 258,5 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 882,3 مليون جنيه بنسبة 19%.



استثمارات محافظة قنا

جاء ذلك ضمن تقرير ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".



مبادرة حياة كريمة بقنا

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية المكانية بتحقيق التنمية الريفية المُتكاملة لتضييق الفجوة الداخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة.



أهداف حياة كريمة

وتابعت كما أعطت الخطة أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.



التنمية المحلية

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا 5 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 86 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1.5 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 38 وحدة اجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة إسعاف، 77 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 939 فصل دراسي، 78 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطات مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 7 مراكز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، 71 مكتب بريد، 11 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 86 مشروع كهرباء.



مجال النقل

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة قنا بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه نحو 458.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويصل عدد المشروعات التنموية المستهدفة في هذا القطاع 44 مشروعًا، وفي مجال التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 139 مشروعًا.