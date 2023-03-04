اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف

السبت، 04 مارس 2023 04:39 م
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث سير ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة  نقل مع مركبة توك توك بطريق أبوصير _ الجيزاوية  شمال محافظة بنى سويف نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة  نقل ومركبة توك توك ببعضهما بطريق ابوصير _ الجيزاوية  شمال محافظة بنى سويف، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.
 
ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء  الجثة والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى حامد سيد حامد 45 سنة مقيم دنديل جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
 
كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى  احمد جابر عبد العليم 35 سنة مقيم دنديل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ،رجب سيد عبد الفضيل 55 سنة مقيم دنديل مصاب اشتباه مابعد الارتجاج.

 


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