محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين..صور

وفي هذا الصدد؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع المكس ، شارع مسجد القباري ،الاسناوي منطقة مينا البصل محور المحمودية وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأه لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والتحفظ علي عدد 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات إستهدفت شوارع محطة مصر ،الخديوى، سلامه حجازى، الميرغنى ،كنج عثمان ، الخازن ، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى ، ابو الفدا ، الجوهرى ، الخديوى ، والميرغنى وأسفرت الحملة عن التحفظ على 390 حالة إشغال متنوع و90 حاجز حديدي.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وردع تجاوزات المحال المخالفة والباعة الجائلين ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية شملت شوارع 6 اكتوبر ، الأمانة ، 30 ابو كمال ، جمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن ضبط 62 حالة إشغال متنوع و11 حالة إشغال هالك و2 توكتوك.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.