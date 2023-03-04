اليوم السابع
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القوى العاملة تطلق أول دورة تدريبية للشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

السبت، 04 مارس 2023 12:22 م
القوى العاملة تطلق أول دورة تدريبية للشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية
كتبت - مرام محمد

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افتتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية دورة لتدريب الشباب من الجنسين على مهنة تصنيع الأسماك للمرة الأولى على مستوى المحافظة بأحدث تكنولوجيا التصنيع، وهى مهنة مستحدثة تواكب متغيرات سوق العمل، وتستهدف توفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء التدريب.
 
جاء ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع إحدى الشركات، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل وتدريب حقيقية ومناسبة لهم داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات سوق العمل.
 
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن مدة  الدورة تستمر لمدة 11ساعة تدريبا عمليا على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000، وطرق الحفظ والتصنيع السمكي من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهي علي البخار  والتغليف بأحدث تكنولوجيا، وذلك لإكساب المتدربين مهارة  التدريب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه تم البدء بتدريب 30 متدرب من الجنسين كمرحلة أولى، وسيتم تعيين المتميزين من الخريجين بعد الانتهاء من فترات تدريبهم بمصانع الشركة.
 

القوى العاملة

فرص عمل للشباب

أول دورة تدريبية للشباب على مهنة تصنيع الأسماك

تصنيع الأسماك



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