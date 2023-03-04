محافظ أسيوط يناقش مع أعضاء مجلس النواب عددًا من القضايا بالقطاعات الخدمية

أسيوط - هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عدة لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطنين ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

والتقى محافظ أسيوط، خلال شهر فبراير الماضي كل من، النائب ياسر عمر، والنائب يونس الجاحر والنائب حمادة زهير فولي، والنائب الحسيني جلال والنائبة نجلاء العسيلي، والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب، بحضور كل من، عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وعبدالتواب محمد نائب رئيس مركز منفلوط وأبو غدير عبدالرحمن مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح محافظ أسيوط، أن التواصل والتعاون مستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى الجهود المتواصلة بشكل بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة تهدف لتحقيق الصالح العام لهم.

وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء عصام سعد خلال لقاءته مع النواب ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء الطلبات والاحتياجات للمواطنين المتعلقة بمختلف القطاعات، كما استجاب لعدد من طلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم والتي تتعلق بقطاع التعليم والكهرباء والصرف الصحي ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

من جانبهم، وجه أعضاء البرلمان الشكر لمحافظ أسيوط وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات وضمان حياة كريمة للمواطنين.