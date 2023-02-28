محافظ أسيوط: توريد 6670 مقعدا مدرسيا لتوزيعها على المدارس بالقرى والنجوع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى توريد 6670 مقعدا مدرسيا، من هيئة الأبنية التعليمية كمرحلة أولى لتوزيعها على بعض المدارس بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإحلال وتجديد الأثاث المدرسى ولتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمى جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 جاء ذلك خلال لقاءه المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم خلال اللقاء استعراض خطة هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال تنفيذ خطة إنشاء المدارس الجديدة بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى مشروعات الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتوفير التخت المدرسية والتى ستصل على دفعات لتوزيعها على المراحل التعليمية المختلفة ببعض المدارس بقرى ومراكز المحافظة التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية لافتًا إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمبانى التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية فى ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1 / 7 / 2014 وحتى 30 / 6 / 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى أن إجمالى المدارس التى تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1227 فصل دراسى.

وأشاد المحافظ بالدور البناء والتنموى الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية فى إنشاء المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة بالإضافة إلى تأثيث المدارس وتجهيزها بأحدث الامكانات مقدمًا الشكر للواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات المحافظة ودعمه للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة فى التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول والتى تعتبر هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.