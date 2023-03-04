متلازمة تململ الساق.. أسباب وأعراض يجب معرفتها

إيناس البنا

متلازمة تململ الساق هي اضطراب عصبي يتميز برغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين، وتشمل أعراض متلازمة تململ الساق (RLS) إحساسًا غير مريح في الساقين يتم تخفيفه بالحركة ، بالإضافة إلى الرغبة في تحريك الساقين أثناء الجلوس أو الاستلقاء.

وفقًا لدراسة نُشرت في موقع National Library Of Medical Biotechnology بجامعة هارفارد ، فإن أكثر من 40٪ من مرضى تململ الساق لديهم تاريخ عائلي لهذا الاضطراب. تم ربط خمسة اختلافات جينية بمتلازمة تململ الساق (RLS). لا يزال السبب الدقيق غير معروف ، ولكن هناك عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة به ، مثل انخفاض مستويات الحديد، والحمل ، والفشل الكلوي ، وبعض الأدوية. يمكن أن تتراوح أعراض متلازمة تململ الساق (RLS) من خفيفة إلى شديدة ، ويمكن أن تتداخل مع قدرة الشخص على النوم والقيام بالأنشطة اليومية. تشمل خيارات العلاج الأدوية وتغيير نمط الحياة.



أعراض متلازمة تململ الساق تظهر الأعراض عادة قبل سن الأربعين إذا كانت سارية في الأسرة. متلازمة تململ الساق (RLS) هي حالة تسبب دافعًا لا يمكن السيطرة عليه لتحريك ساقي الشخص ، عادةً استجابةً لإحساس مزعج، عادة ما يحدث ذلك في المساء أو في الليل ، عندما تكون جالسًا أو مستلقيًا. يخفف التحرك مؤقتًا من الإحساس غير السار.

معظم حالات متلازمة تململ الساقين غير معروفة للأطباء ، ومع ذلك ، قد تلعب جيناتك دورًا. ما يقرب من نصف مرضى تململ الساق لديهم فرد من العائلة مصاب أيضًا بهذه الحالة.



أسباب تململ الساق

المرض المزمن: يمكن أن تحدث أعراض متلازمة تململ الساق بسبب عدد من الاضطرابات الطبية طويلة الأمد ، بما في ذلك نقص الحديد ومرض باركنسون والفشل الكلوي أو أمراض الكلى والسكري والاعتلال العصبي المحيطي.

الأدوية: قد تؤدي بعض الأدوية ، مثل الأدوية المضادة للغثيان ومضادات الذهان وبعض مضادات الاكتئاب وأدوية البرد والحساسية بما في ذلك مضادات الهيستامين ، إلى تفاقم الأعراض.

الحمل: تعاني بعض النساء من متلازمة تململ الساق أثناء الحمل ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل. تختفي الأعراض عادةً في غضون شهر من الولادة.

أسلوب الحياة: يمكن أن يؤدي قلة النوم أو حالة نوم أخرى ، مثل انقطاع النفس ، إلى حدوث الأعراض أو تفاقمها. وكذلك استخدام الكحول والتبغ والكافيين.

بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساق ، فإن الحاجة إلى تحريك أرجلهم تجعل النوم والبقاء نائمين أمرًا صعبًا. يعاني العديد من مرضى متلازمة تململ الساق من السقوط والنوم لأنهم يريدون تحريك أرجلهم.

وجدت دراسة نُشرت في National Library Of Medical Biotechnology Information أن 88 ٪ من الأفراد الذين يعانون من متلازمة تململ الساق (RLS) أبلغوا عن عرض واحد على الأقل متعلق بالنوم. تظهر أعراض متلازمة تململ الساق (RLS) عادةً فورًا بعد النوم ، وسيقوم المصابون بتدليك أرجلهم لتخفيف الألم. قد يشعر مرضى متلازمة تململ الساق (RLS) بأنهم مضطرون للخروج من السرير والسرعة أو التمدد.

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أعراض متلازمة تململ الساق ، فمن المهم التحدث مع الطبيب لتحديد أفضل مسار للعمل، يمكن أن يساعدك اتخاذ خطوات للتحكم في أعراض متلازمة تململ الساق في أن تعيش حياة أكثر راحة.