كل ما تريد معرفته حول متلازمة تململ الساقين.. كمادات الثلج تحسن الحالة

كتبت فاطمة خليل

هل لديك شعور بالحاجة إلى تمديد الساقين مع ألم شديد يحدث أثناء النوم؟.. إذا كانت إجابتك بنعم من الممكن أن تكون مصابًا بمتلازمة تململ الساقين، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه المتلازمة، بحسب موقع "Health".

س: ما هي متلازمة تململ الساقين؟



متلازمة تململ الساق هو اضطراب في الجهاز العصبي يسبب رغبة مفاجئة في تحريك ساقيك غالبًا ما يُعتبر اضطرابًا في النوم لأنه يحدث عادةً عندما يكون الشخص في وضع الراحة. لا تهاجم متلازمة تململ الساق أي فئة عمرية محددة ، ولكنها تزداد سوءًا مع تقدمك في العمر.

يمكن أن تتداخل المتلازمة مع نوم الشخص وتؤثر على نوعية حياته اليومية.

س: ما أعراض متلازمة تململ الساق؟



يمكن أن تختلف أعراض متلازمة تململ الساق من خفيفة إلى لا تطاق وعادة ما تكون على جانبي الجسم.

هذه الأحاسيس يمكن أن تحدث من جانب وتنتقل إلى الجانب الآخر أيضًا.

الأحاسيس غير العادية مثل الحكة أو الزحف أو الشد أو الألم أو الخفقان أو الدبابيس والإبر في الساق هي بعض الأعراض الشائعة لها.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى عدم الراحة في الساق واضطرابات النوم .

س: ما الأسباب المحتملة لمتلازمة تململ الساق؟



على الرغم من عدم وجود سبب محدد لمتلازمة تململ الساق ، إلا أن العديد من الأطباء يربطونها بالجينات التي تلعب دورًا حيث أن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساق لديهم فرد من العائلة مصاب بهذه الحالة. هناك أسباب آخرى:

• الأمراض المزمنة مثل نقص الحديد والفشل الكلوي والسكري وما إلى ذلك.

• الأدوية بما في ذلك مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان والبرد وأدوية الحساسية التي تحتوي على مضادات الهيستامين.

• يمكن أن يسبب الحمل أيضًا متلازمة تململ الساق حيث لاحظ الأطباء أن النساء في الثلث الأخير من الحمل غالبًا ما يعانين من أعراض متلازمة تململ الساق.

• اختيارات نمط الحياة السيئة مثل التدخين أو قلة النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض متلازمة تململ الساق.

• اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أو قلة النوم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمتلازمة تململ الساق.

س: كيف تعالج متلازمة تململ الساق؟



على الرغم من عدم وجود علاج طبي محدد لمتلازمة تململ الساقين ، فإن التغييرات في نمط حياتك يمكن أن تساعد في السيطرة على الحالة وعلاجها".

1. إذا كانت الأعراض خفيفة إلى معتدلة ، فإن التغييرات الصغيرة في خيارات نمط الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 20-30 دقيقة على الأقل كل يوم ، ومواكبة جدول نوم جيد ، والتوقف عن تناول الكافيين وتجنب التدخين يمكن أن تساعد في علاج متلازمة تململ الساق.

2. بعض الطرق الأخرى لعلاج متلازمة تململ الساق بدون أدوية تتكون من تدليك الساقين أو كمادات الثلج أو حمامات البخار أو الحمامات الساخنة.

3. الطريقة الطبية الوحيدة لعلاج متلازمة تململ الساق ، يمكن أن تكون بالأدوية التي تعالج الحالات الطبية الأخرى التي تسبب أعراض متلازمة تململ الساق.