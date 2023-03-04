طقس الإسكندرية اليوم.. متقلب وارتفاع ملحوظ فى الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على معظم الأنحاء، وارتفاع درجات الحرارة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 17.

وحدث الآنقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات ألفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث ألفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات ألفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



الطقس اليوم. فى الاسكندرية



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