زراعة مطروح تكشف تفاصيل انتشار حشرة الرعاش بالطريق الساحلى.. صور

كتب -أحمد الزغبي

كشفت محافظة مطروح، عن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بخصوص انتشار حشرة طائرة بأعداد كبيرة على الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية.

ومن جانبه أوضح، المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، عن انتشار الحشرة، إنها حشرة الرعاش الكبير تظهر فى أوقات الربيع ودرجات الحرارة العالية مع انتقالها إلى الأماكن الأقل حرارة، ثم عودتها مرة أخرى إلى أماكنها بعد اعتدال درجة الحرارة، وليس منها أى خطورة أو ضرر.

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة ورفع التراكمات والمخلفات بجانب أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق وإزالة الإشغالات بالشوارع، للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة والتيسير على المواطنين. حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات.

وكثف مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد، من خلال إدارة تحسين البيئة بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق حملة إزالة الإشغالات بالكيلو 1 بعد التنبيه أكثر من مرة، بعدم التعدى على الرصيف واعاقة حركة الطريق وامكانية الانتقال إلى الأسواق الحضارية بالمدينة سواء بمدخل المدينة أو بعلم الروم، وتم التحفظ على المضبوطات بمخزن تحسين البيئة بمجلس المدينة، مع استمرار حملات ازالة التعديات والاشغالات لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، واستعادة مدينة مرسى مطروح وشوارعها للشكل الحضارى اللائق بها.



حشرة الرعاش بالطريق الساحلي



حشرة الرعاش بطريق الساحلي مطروح



حشرة الرعاش بطريق مطروح



