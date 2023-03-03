محافظ مطروح: تكثيف الحملات بمدخل المدينة لعدم التعدى على الأرصفة

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة ورفع التراكمات والمخلفات بجانب أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق وإزالة الإشغالات بالشوارع، للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة والتيسير على المواطنين. حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات.

حيث كثف مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد ، من خلال إدارة تحسين البيئة بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق حملة إزالة الإشغالات بالكيلو 1 بعد التنبيه أكثر من مرة ، بعدم التعدى على الرصيف واعاقة حركة الطريق وامكانية الانتقال الى الاسواق الحضارية بالمدينة سواء بمدخل المدينة او بعلم الروم ،وتم التحفظ على المضبوطات بمخزن تحسين البيئة بمجلس المدينة، مع استمرار حملات ازالة التعديات والاشغالات لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، واستعادة مدينة مرسي مطروح وشوارعها للشكل الحضارى اللائق بها .

علي صعيد آخر ، تفقد الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس الوحدة الصحية بالكيلو 7 بإدارة مطروح الصحية، في إطار جولاته التفقدية لمنافذ الخدمة الطبية بالمحافظة، للتأكد من تقديم خدمة طبية متميزة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة .

جاء ذلك لمتابعة سير العمل في وحدة ك7 الصحية لمتابعة سير العمل اليومي بها ،والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة العمل بالعيادات المختلفة بها و توافر الأدوية

وخلال المرور على عيادة تنظيم الأسرة و متابعة الحوامل وجه الإدارة الهندسية صيانة جهاز السونار الموجود بالعيادة الصحية .

كما تابع وكيل صحة مطروح ندوة التثقيف الصحي الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وخاصة المبادرة الرئاسية المقبلين على الزواج، وكذلك عيادة الأسنان، ومتابعة سير العمل بها وتوافر المستلزمات، وفي نهاية الجولة المرورية وجه بضرورة العمل بروح الفريق من أجل خدمة المرضى، والتأكيد على متابعة المديرية المستمرة لتذليل العقبات، وتقديم كل الدعم للأطقم الطبية.



حملات مدينة مطروح



رفع الاشغالات مدخل مطروح