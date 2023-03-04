رئيس مدينة أشمون يقود حملة على مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب.. صور

المنوفية – محمود شاكر

شن اليوم المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة هيثم صادق نائب رئيس المدينة، أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، وشرطة المرافق ووحدة مرور أشمون بشن حملة علي مواقف السيارات بأشمون للوقوف علي مدي الإلتزام بتطبيق التعريفة القديمة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المواقف للتأكد من مدي الالتزام بالتعريفة القديمة والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات، وذلك في ضوء قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب وعدم الزيادة في أسعار المواصلات والعمل بالتعريفة القديمة المقررة داخل مركز أشمون، والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة.

من جانبه وجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات، كما وجه إدارة تموين أشمون ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون.