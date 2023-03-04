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خلال ساعات.. نظر محاكمة 4 متهمين فى "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

السبت، 04 مارس 2023 05:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 4 متهمين فى "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محكمة الجنايات المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.
 
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.

احداث الذكري الثالثة

اخبار الحوادث

الجنايات



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