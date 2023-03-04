حى الدقى يضبط عربة كارو أثناء إلقاء مخلفات بالطريق العام

كتب سيد الخلفاوى

ضبط حي الدقى، ب الجيزة ، مساء اليوم، عربة كارو اثناء إلقاء مخلفات في الطريق العام أسفل كوبرى الدقى المعدنى، وتم إيداعها في مخازن الحي وجاري إرسال الحصان إلى حديقة الحيوان لتحقيق الردع العام، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية علي مدار الساعة لتحقيق الانضباط.

شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة التراخيص والبيئة والإشغالات والتموين، حملة مكبرة على الأسواق بمركز الواحات البحرية؛ لمجابهة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، إلى جانب رفع إشغالات وتعديات المحال التجارية على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تشميع 7 محلات لبيع الدواجن تعمل بدون شهادة صحية أو بيئية وتلقي بالمخلفات بالطريق العام بمنطقة الباويطي والشارع الرئيسي وقرية القصر، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 413 حالة إشغال واستاندات حديدية للمحلات التجارية والباعة الجائلين، وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس المركز.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.