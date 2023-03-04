حملات إزالة تعديات وإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين من التجار بالحامول.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات متعددة، منها إزالة تعديات على أراضي زراعية، وإزالة اشغالات، ونظافة وتجميل، وحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، من كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية ، تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها.

كما تابع القصيف، الحملات الموسعة لإزالة ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، والمناطق الحيوية، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة، الذين يعيقون حركة المرور، كما تابع الحملات التموينية على الاسواق، وأسفرت عن تحرير ٤ محاضر متنوعة، منهم محضرين عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين اشتراطات نظافة، وإعدام 30 كجم مواد غذائية لتغيير فن تي الخواص، تم تحرير المحاضر المذكورة، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وفك شدة خشبية مسلحة معده لصب دور أول علوي على أرض زراعيه بقرية 78 المنصور مساحه 200 م تقريبا، وإزالة سور بالطوب البلوك علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور مساحة 100م تقريبا.



ازالة التعديات عل الاراضي الزراعية بالحامول



حملات تموينية عل الاسواق بالحامول



رفع المخلفات بالحامول