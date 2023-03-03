"تموين دمياط" تعلن ضخ 274 طن أرز بمعارض "أهلا رمضان"

قامت مديرية التموين بدمياط بشن عدة حملات تموينية استهدفت أسواق المحافظة، وكذلك محطات الوقود، إضافة إلي المخابز والمحال التجارية العامة.

ونجحت حملات مديرية التموين بدمياط، في ضبط 254 مخالفة تموينية متنوعة تم ضبطها على مدار الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن تلك المخالفات تضمنت ضبط محطتين بنزين للتلاعب بالغش والتدليس فى طلمبات تعبئة السولار، لافتا إلي أنه تمت المعايرة والقياس بمعرفة مفتش الدمغة والموازين المرافق لحملة التفتيش، مشيرا إلي أنه قد تم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه بها.

واضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم ضبط عدة مخالفات أخري تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامه و المغالاة والبيع بأزيد عن السعر المقرر للسلع الأساسية على رأسها الارز والسكر.

وقال المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن مديرية التموين قامت بضخ كميات من الأرز بلغت 274 طن بمعارض أهلا رمضان التي تم تنفيذها داخل المحافظة، وذلك للحفاظ على استقرار السلع وتوافرها داخل الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلي أنه تم طرح تلك الكميات للبيع بسعر ١٥ جنيه للكيلو.

وشدد "الغزاوى" على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالتعليمات المقررة من قبل وزارة التموين د، لافتا إلي استمرار تنفيذ الحملات الانضمامية لضبط الأسواق وكذلك متابعة توفير السلع أمام الجمهور، مؤكدا أن معارض "اهلا رمضان" التي نفذتها المحافظة ساهمت بشكل كبير في إتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة، إضافة إلي تحقيق التوازن في الأسواق ومواجهة سياسة احتكار السلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء، مناشدا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أية مخالفة يتم رصدها وذلك للتعامل معها بشكل فوري.