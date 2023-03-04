تنفيذ برنامج "مشوارى" لتنمية مهارات وقدرات طلاب كلية الطب البيطرى بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت فى كلية الطب البيطرى بجامعة العريش فعاليات برنامج: "مشوارى" لتنمية مهارات وقدرات طلاب الكلية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج تنظمه مديرية الشباب والرياضة وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى ومنظمة اليونيسف، ويستهدف المرحلة العمرية من 18 حتى 24 سنة وبمشاركة أكثر من 50 متدربا ومتدربة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الورش التدريبية تقدم مفاهيم الوعى الذاتى للفرد وكيف يساعده فهمه لنفسه ومعرفة نقاط القوة لديه لإظهارها في المقابلات والعمل والتعامل مع الآخرين واختيار الوظائف التى تتناسب مع قدراته ، ومعرفة التحديات التى تواجه الشخص ، وكيفية العمل على تحسينها ، واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير ، والتدريب على مهارات حل المشكلات وصنع القرار ، والتعرف على ماهية القرار ، ومعرفة أساليب اتخاذ القرار وكيفية اتخاذ القرار من خلال الأساليب العلمية ووضع الخطط المستقبلية .

وأكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن برنامج مشوارى يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم ، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية ، والقيام بتنفيذ المشروعات ، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل .

ويقدم الورش التدريبية محمد آبو الليل مدرب وزارة الشباب والرياضة ومنسق تدريب مشوارى بالمحافظة بإشراف الدكتور إيهاب محمد عميد الكلية ، ومتابعة واشراف أمانى عبد العظيم مديرة ادراة تمكين الشباب بشمال سيناء .