تنفيذ برنامج "مشوارى" للمهارات الحياتية لأعضاء مركز شباب السلام بالعاشر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنفيذ برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة، والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عاما، لأعضاء ورواد مركز شباب السلام بمدينة العاشر من رمضان.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج مشواري، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات، من أجل مستقبل أفضل لهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية، من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامه مشروعات خاصه بهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الدكتورة هبة صابر مدربة معتمد ببرنامج مشواري بتقديم محاضرة للشباب والفتيات تضمنت عده موضوعات منها ( التواصل - التفكير الابداعي - التحفيز - حل المشكلات - اتخاذ القرار) وتم طرح عده افكار لمشروعات وتقديم المشورة المهنية اللازمه لنجاحها وتم استهداف جنسيات أخري ( سوري - سوداني ) لافتاً إلى أنه في نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.