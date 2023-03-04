تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة شخص بالإكراه فى المقطم

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على طليق مطربة شهيرة، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات في منطقة المقطم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه، لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالاكراه.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من المجنى عليه، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، إضافة إلى التعدي عليه وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات في منطقة المقطم.

وعلى الفور، أجرى رجال المباحث تحريات حول الواقعة، وتوصلت الشرطة من التحريات إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص شهير بـ كفتة الفوال، وبإعداد الأكمنة وتكثيف الجهود الأمنية تمكنت قوة أمنية من مباحث المقطم من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.