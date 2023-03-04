السفينة NADEEN تغادر سفاجا وعلى متنها 29 ألف طن فوسفات تصدير للهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 703 شاحنات و 66 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 413 شاحنة و 65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36000 طن بضائع ، 290 شاحنة و 1 سيارة .

وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة NADEEN وعلي متنها 29 ألف طن فوسفات تصدير للهند، وكذلك السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة، الحرية، وغادرت السفينة دليلة

كما تم تداول 2550 طن بضائع عامة ومتنوعة 225 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية "وصول وسفر"، للسفينتين سينا، بريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2190 راكبا بموانيها .