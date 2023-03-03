تعرف على حركة تداول البضائع فى موانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن تواجد 8 سفن على أرصفة موانئ الهيئة اليوم، وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة من خلالهم، وكذلك 891 شاحنة و 121 سيارة.



وأكدت الهيئة فى بيان لها أن شملت حركة الواردات اليوم 9آلاف طن بضائع، و 522 شاحنة 77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و369 شاحنة و 44 سيارة .



واستقبل ميناء سفاجا اليوم الجمعة، ثلاث سفن وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، والحرية، بينما غادرت السفينة AFRICAN HERON، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفن الثلاث وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، الحرية.



وفى ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، تم تداول 2900 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية وصول وسفر، للسفن الثلاث سينا، بريدج، وايلة.



وعن حركة الركاب بين الموائ المختلفة وموانئ البحر الأحمر، فقد سجلت موانئ الهيئة العامة بالبحر الأحمر وصول وسفر 1640 راكب بموانيها، اغلبهم قادمين من ميناء ضبا السعودى عبر ميناء سفاجا البحري.