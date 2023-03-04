الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق فى أحد المطاعم بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، منذ قليل من السيطرة على حريق شب في أحد المطاعم بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بنشوب حريق في مطعم أمام مديرية التموين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمحال المجاورة. وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.