الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق فى أحد المطاعم بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، منذ قليل من السيطرة على حريق شب في أحد المطاعم بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بنشوب حريق في مطعم أمام مديرية التموين.
انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده للمحال المجاورة. وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.
جدير بالذكر أنه تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن لأسطوانات البوتاجاز، وبالقرب من محطة تموين وقود دون خسائر فى الأرواح، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.
كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة محلة دمنة بنشوب حريق داخل مخزن لأسطوانات الغاز. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده. فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة أسباب اشتعال النيران، وبيان مدى ترخيص المبنى وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة