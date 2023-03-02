السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية وإصابة 6 مواطنين باختناق فى الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، السيطرة على حريق شب بمخزن مواد غذائية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وأصيب 6 أشخاص بالاختناق نتيجة الحريق، وتم نقلهم إلي مستشفى فايد التخصصى والمجمع الطبى بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ.

وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع، وأسفر الحريق عن اصابة 6 أشخاص بالاختناق، تم اسعاف شخص فى مكان الحريق وتم نقل مصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي كما تم نقل 3 أخرين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا دون خسائر بشرية.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.