"البن أصله يمنى".. السفارة اليمنية تحتفل باليوم الوطنى لزراعة البن (صور)

تحت شعار"البن أصله يمني"، أقامت السفارة اليمنية في القاهرة والمركز الثقافي اليمني احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني لزراعة البن اليمنى، برعاية سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، وبالتعاون مع اتحاد شباب العرب للابداع والابتكار، وعدد من رجال الأعمال اليمنيين ومشاركة والإعلاميين والمثقفين وعدد من أبناء الجالية اليمنية، وفق الموقع الرسمى للسفارة.
وبهذه المناسبة، قال السفير مارم إن البن اليمني جزء من الهوية اليمنية العريقة والمنتج الذي ذاع صيته وانتشرت سمعته وأهميته في كل أنحاء العالم، "موكا " اسم يردد في أرجاء المعمورة بكل فخر لكل يمني، مشيرا إلى أنه ينبغي الاهتمام بهذه الشجرة الطيبة وتقديم زراعتها لما لها من أهمية اقتصادية ومردود يوفر فرص عمل للصالح العام.
وأشار مارم إلى أن إقامة هذه الفعاليات الاحتفالية خارج الوطن وبهذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن إنما هي رسالة إلى الجميع بأننا شعب يحمل الأمل والتفاؤل، ومهما كان يظل الوطن في وجداننا أينما رحلنا وحيثما كنا نخلق في أبناءنا الاعتزاز بالوطن وحب الانتماء إليه .
وفى السياق نفسه، أوضح مسؤول المركز الثقافي اليمني القاهرة المستشار حسين محب أنه بجهود حثيثة وطاقة متقدة وبدعم من السفير محمد مارم وتنسيق متواصل مع اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار، تمت إقامة هذه الاحتفالية إحياءً لهذا المنتج الذي يعد صناعة يمنية مرتبطة بتاريخ مضيء لشعب اليمن العريق داعيا الجالية اليمنية في مصر بالمشاركة بهذا اليوم الوطني الذي يهم كل فئات الشعب اليمني.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد الأسي الأمين العام لاتحاد شباب العرب للابداع والابتكار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن أهمية الاحتفاء بهذا باليوم الوطني لزراعة البن وانهم في اتحاد شباب العرب يؤلون هذه المناسبات الزراعية والجوانب التنموية للشعوب العربية أهمية قصوى لما لها من تأثير في الجانب الاقتصادي والتنموي للبلدان، مشيرا إلى الاهتمام بالشباب وتوعيتهم بالمهارات الزراعية وحثهم على تطوير خبراتهم في هذا الجانب المهم.
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