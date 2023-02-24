سفير اليمن لـ"اليوم السابع": نفخر بمسيرة الكويت نحو التنمية

إيمان حنا

قال سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، أن ما تشهده الكويت من نهضة شاملة فى كافة المجالات، والعديد من المكاسب التى حققتها حتى تبوأ الأشقاء الكويتيون المكانة اللائقة بين دول وأمم العالم، جعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق.

وأضاف مارم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لقد أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة منذ فجر الاستقلال حتى اليوم على مدى أعوام متلاحقة ومضت على طريق النهضة والارتقاء.

واستطاعت أن تقيم علاقات متينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بفضل سياستها الرائدة ودورها المميز نحو تطوير التعاون المشترك كما كان لها دور جوهرى فى تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم جهود المجتمع الدولى نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية.

وشهدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية مراحل عدة لكل منها خصوصيتها وجمالها ومرت بالعديد من التغييرات عبر التاريخ مجسدة ذكريات وأياما جميلة محفورة فى الوجدان بدءا من ستينيات القرن الماضى حتى وقتنا الحالى.

وتستمر مسيرة العطاء لأمير الكويت الذى يعمل لجعل الكويت منارة اقتصادية بارزة ومنبعا للديمقراطية مع إقرار خطط التنمية لبناء مشاريع حيوية تنهض بالكويت وتحولها إلى مركز مالى وتجارى عالمى جاذب للاستثمار مع تنويع مصادر الدخل لصنع مستقبل مشرق.

وأولت القيادة الكويتية اهتماما كبيرا بالوحدة الوطنية وحرصا على تكاتف وتعاون أهل الكويت والسعى نحو العمل الجاد لبناء كويت الغد تحت ظل المحبة والتسامح.

وثمن مارم العلاقات اليمنية الكويتية، وما بين الشعبين اليمنى والكويتى من روابط عميقه جرى تأسيسها على مدى التاريخ، فنجد أن الكويت حكومة وشعبا عمدت على ترسيخ الدعم اللامسبوق للشعب اليمنى والمتمثل فى المشاريع التعليمية والاقتصادية المتعددة والمنتشرة على طول اليمن وعرضها، فتعد الكويت من أبرز الدول التى قدمت إسهامات على صعيد البنية التحتية فى اليمن، وبكل محافظة نجد أن الكويت قامت بإنشاء المراكز التعليمية والمهنية التى أنشئت فى معظم المحافظات بتمويل كويتى بالإضافة إلى مبانى الكليات المختلفة فى الجامعات كجامعة صنعاء مثلا وكذا العديد من المستشفيات والمدارس.