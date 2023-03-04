إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل ، بطريق"القاهرة/الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوى شهد وقوع حادث انقلاب تروسيكل، بعد قرية الكعاي باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمنزل بقرية منشأة طنطاوي، بمركز سنورس، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتيين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان الطريق السياحي لبحيرة قارون، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري أجرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.