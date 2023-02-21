مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب تروسيكل بترعة قرية الشيخية التابعة لمركز قفط شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، فيما تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى قفط، ويتلقى المصاب العلاج اللازم.



وكان قد أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، أسفر عن إصابة شخصين، تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.