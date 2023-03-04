إصابة فتاتين خلال حريق مخزن ملابس بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية فى السيطرة على حريق شب فى مخزن للملابس بعزبة الصعايدة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، وأصيبت فتاتان بحروق نتيجة الحريق وتم نقلهما إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى مخزن ملابس بعزبة الصعايدة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وأسفر الحريق عن إصابة كل من ايه ابو الدهب فوزى 26 عاما وحنان محمد حجازى 30 عاما بحروق، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنطرة غرب المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا .

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



جانب من الحريق