الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق نشب فى مطعم بالإسكندرية

وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق فى احد المطاعم وتحركت سيارتين لمكان البلاغ والسيطرة عليه .

يذكر أن شهدت حي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، اندلاع حريق بجراج بأحد العقارات، أسفر عن تفحم سيارة وتضرر سيارة أخرى، وذلك دون خسائر في الأرواح.

وبدأت الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشارع محمود جمعة، بالعصافرة، التابع لحي المنتزه ثان.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبالمعاينه تبين ان الحريق داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة، لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، من قبل رجال إدارة المتابعة الميدانية بالحي، مع قوات الدفاع المدني.

تمكنت من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، وقد تبين أن الحريق أدى إلى اشتعال سيارة وتضرر سيارات اخري، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.