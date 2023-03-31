مصرع 4 مسجلين خطر فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بقنا

قنا صابر سعيد

لقى 4 مسجلين خطر مصرعهم، اليوم الجمعة، في تبادل النيران مع الشرطة، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد.ع، 20 عاما، وأحمد. خ، 32 عاما، وعلي.س، 33 عاما، وعبدالله.م.ع ، 30 عاما، في تبادل النيران مع الشرطة بقرية الحسينات في ابوتشت، وأوضحت التحريات أن المجني عليهم مسجلين صادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا متتوعة، وأثناء مداهمة حملة أمنية القرية للقبض عليهم، بادروا بإطلاق النيران على الشرطة، فبادلتهم القوات النيران، مما أسفر عن مقتل الأربعة.