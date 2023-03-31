مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا

قنا- صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث قطار بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى، وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب أسفل عجلات القطار في مزلقان بمركز أبوتشت شمال قنا، وتبين مصرع أحمد محمد عبد الصبور، 29 عاما، مقيم جزيرة شندويل في سوهاج، في حادث قطار في حادث قطار بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ابوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط متهم في واقعة مقتل شاب وطفل بمشاجرة بالأسلحة النارية، في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا يفيد مصرع دياب.ع، 30 عامًا، بطلقات نارية وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين في الواقعة وجار تكثيف الإجراءات لضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم.