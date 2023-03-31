مصرع طفلة فى حادث تصادم بمركز بدر فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت طفلة مصرعها، إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمركز بدر بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع" ا .م .س ". سنتان إثر إصطدامها بسيارة أمام منزلها بقرية عمرو بن العاص بمركز بدر .

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكان لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة فى حادث تصادم بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.