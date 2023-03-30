إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بطرق البحيرة

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع إنقلاب توكتوك بطريق شبراخيت- إيتاى البارود، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.