مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

وكان أصيب اليوم 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نصف نقل داخل مصرف بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بمصرف بالقرب من منطقة منشية الصيرفي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز إيتاى البارود.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد .ا .م" مدير عام برى البحيرة 57 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم وربيع م.ع مفتش رى 39 عاما مصاب بكدمة بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وماهر ر.م 56 عاما مصاب بكدمة بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين الى مستشفى إيتاى البارود لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.