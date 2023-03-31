اليوم السابع
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الجمعة، 31 مارس 2023 06:18 م
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

الجمعة، 31 مارس 2023 04:45 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة فى حادث تصادم بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعلاجهم .
 
وكان أصيب اليوم 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نصف نقل داخل مصرف بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل  بمصرف بالقرب من منطقة منشية الصيرفي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من  مركز إيتاى البارود. 

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد .ا  .م" مدير عام  برى البحيرة 57 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم وربيع م.ع مفتش رى 39 عاما مصاب بكدمة بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وماهر ر.م 56 عاما  مصاب بكدمة بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين الى مستشفى إيتاى البارود لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 


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