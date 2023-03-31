افتتاح مركز شباب أبوشوشة وتشغيل تجريبى لمجمع خدمات سمهود ونقطة إسعاف بقنا

قنا صابر سعيد

ما زال افتتاح مشروعات حياة كريمة مستمر فى قرى محافظة قنا من الجنوب إلى الشمال ومن المشروعات الصغيرة إلى الكبرى التى أنهتها المبادرة الرئاسية فى صعيد مصر وبالتحديد فى قنا والقرى التى شملتها المبادرة فى مرحلتيها الأولى والثانية، حيث تنوعت المشروعات ما بين إنشاء شبكات للصرف الصحى وتوصيل المنازل للصرف والغاز الطبيعى ومشروعات الشباب والرياضة ومشروعات الصحة ومشروعات الطرق والكبارى وتبطين الترع وكذلك مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والبيطرية.

ويشهد مركز أبوتشت إنشاء 5 مجمعات خدمات مواطنين، و5 مجمعات خدمات زراعية بقرى بخانس، قصير بخانس، ابوشوشة، سمهود، القارة، ويستفيد من خدمات تلك المجمعات حوالى 450 ألف مواطن، سوف تنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وافتتحت المبادرة الرئاسية مؤخرًا مركز شباب الخوالد بأبوشوشة الذى يقع على مساحة 5425 م، منها 150 م للمبنى الإدارى، و4500 م ملعب كرة قدم يصلح للعب مباريات دورى الدرجة الثالثة لكرة القدم، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء، ويتكون المبنى الإدارى من طابقين يضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، ودورات مياه، منها دورة مياه مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة، بتكلفة مالية بلغت 6 ملايين و500 ألف جنيه، فضلا عن تزويده بمدخل لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن إنشاء وتطوير 37 مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وأطلقت حياة كريمة إشارة بدء التشغيل التجريبى لمجمع خدمات المواطنين بقرية سمهود التابع لمركز أبوتشت، والذى يقع على مساحة 450 م، يتكون من ثلاث طوابق "الطابق الأول يضم مركز تكنولوجى، والطابق الثانى يضم مكتب سجل مدنى، مكتب تموين، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، أما الطابق الثالث فيضم مكتب تضامن اجتماعى، وحدة محلية، مجلس محلي"، كما بدأ التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الزراعية بقرية سمهود، والذى يتكون من طابقين ويضم "جمعية زراعية، مكتب إرشاد، وحدة بيطرية" لتقديم كافة الخدمات الزراعية لأهالي

كما افتتحت حياة كريمة التشغيل التجريبى لنقطة إسعاف بخانس، والتى تقع على مساحة 288 م، بتكلفة مالية بلغت 3 ملايين و338 ألف جنيه، حيث يضم المبنى جراج يستوعب سيارتىّ إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT، وصيدلية، واستراحة أطباء، وسوف تخدم الطريق الزراعى، وأهالى قرية بخانس البالغ عددهم حوالى 80 ألف نسمة، كما تم التشغيل التجريبى لمجمع خدمات المواطنين بقرية بخانس، والذى تم إنشائه على مساحة 450 م تقريبا، ويتكون من ثلاث طوابق تشمل "مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، مكتب بريد، وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب تموين، مكتب تضامن اجتماعي"، وسوف يسهم المجمع فى إنهاء معاناة سكان القرية فى الحصول على الخدمات، من خلال استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وشهدت قرية بخانس الافتتاح التجريبى لمجمع الخدمات الزراعية بقرية بخانس، والذى تم إنشائه على مساحة 201م، طبقا للنموذج رقم 1 التى أعدته وزارة الزراعة، ويتكون من طابقين ويضم "مركز تجميع ألبان، الشيلر، الغسيل المركزى، مكاتب غرفة التحكم، غرفة الكهرباء، معمل، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد".







الوحدة البيطرية



مجمع الخدمات الزراعية ببخانس



مجمع خدمات المواطنين بسمهود



مجمع خدمات زراعية بسمهود في أبوتشت



مجمع خدمات سمهود



محافظ قنا ووكيل وزارة الشباب والرياضة



مركز شباب الخوالد



نقطة إسعاف بخانس







