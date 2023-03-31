"مسجد بدر".. تحفة معمارية فوق ربوة مرتفعة بمدينة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يقع مسجد بدر بالطابية، واحداً من أعرق المساجد فى مدينة أسوان، على ربوة مرتفعة، وللمسجد مكانة تاريخية نظراً لأهميته المعمارية وقصة بناءه، والذى جعلته مزاراً سياحياً للمهتمين بالسياحة الدينية فى مصر، بالإضافة إلى موقع المسجد المرتفع عن سطح الأرض يجعل من المكان علامة بارزة لمدينة أسوان السياحية، وتحفة جمالية تجذب انتباه الناظرين إليه.

"اليوم السابع" تجول بعدسته لإبراز التحفة المعمارية لهذا المسجد وروعة التصميم وإبداع البناء والتشييد، بجانب مكانته التاريخية وقصة تحوله من كلية عسكرية أسسها محمد على باشا ، وصولاً لتخصيصه مسجداً فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

والمسجد مبنى على الطراز المملوكى بمساحة 700 متر مربع، بخلاف مساحة الحدائق، وللمسجد مدخلان رئيسيان من الجهة الجنوبية والغربية، أمام كل مدخل مظلة ترتكز على أعمدة دائرية يعلوها عقود مدببة تشبه حدوة الفرس، من الداخل الأعمدة موزعة فى تناسق معمارى يبلغ عددها 24 عموداً مزينة بدليات جصية كثيرة الزخارف تحمل فوقها القبة الضخمة المميزة التى تتوسط صالة الصلاة، ومن السقف تتدلى مشكاوات زجاجية عليها كتابات قرآنية بالخط الكوفى.

وفى جدار القبلة التى تشاهدها مباشرة فى مواجهة المدخل الرئيسى، نجد محرابها البديع الصنع من الرخام المعشق بألوانه المتجانسة وعلى يمينه منبر خشبى يحاكى فى صناعته تلك المنابر الأثرية فى العصور السابقة وقد ملأت بالزخارف الهندسية والبنائية على شاكلة المنابر الأثرية فى العصور السابقة، وعلى جانبى المسجد اثنين من المآذن كتبت عليهم كلمات من نوع الخط الكوفى المربع باستخدام قوالب الطوب الأحمر بوضعيات مختلفة، كما أن العناصر المعمارية للمئذنة تشترك مع القباب الفاطمية يتمثل ذلك بوجه خاص فى وجود المخروط الركنى بجبانة أسوان.