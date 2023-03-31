ليلة رمضانية "حكى وغناء" بمركز الحرية والإبداع فى الإسكندرية.. اعرف المواعيد

ينظم مركز الحرية للابداع بالتعاون مع مركز جمال عبد الناصر الثقافى التابعات لقطاع صندوق التنمية الثقافية ليله رمضانية حكى وغناء لفرقه جمال عبد الناصر المسرحية وذلك يومى الخميس والجمعة 6 و7 ابريل الساعه 9.30 مساءً على مسرح مركز الحريه للابداع بالإسكندرية.

ويشارك فى العرض المسرحى الممثلون عبدالرحمن محمد ميشيل شنودة، محمود حسين، محمد حسام، غادة محمد، حنين عابد، حبيبة هشام، مريم يوسف، سمعان نعيم، هبة صالح، محمد عبدالمنعم، آن هشام، جانا عادل، مصطفى خليفة، عمر الكسار، أيمن الليثى، مدربوا الورشة: "أسامة الهوارى محمد خالد، أيمن الليثي"، ألحان وأشعار "مصطفى خليفة، ناي: بسنتى آمون"، إيقاع: أن هشام، تصميم وتنفيذ إضاءة:مؤمن محمد، مساعد مخرج:عرفة على، مخرج منفذ: شهد أشرف، دراماتورج وإخراج: محمد نجله.