وحدة الابتكارات بكلية السياحة والفنادق تنظم فعالية "فى حب الإسكندرية"

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

تنظم وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية فاعلية "في حب الإسكندرية"، وذلك في الفترة من 9 مارس إلى 12 مارس 2023 بمركز الحرية للإبداع، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد الكلية فى بيان اليوم، إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى ترويج مدينة الإسكندرية سياحياً من خلال أعمال المشاركين في المسابقات المتنوعة في مجالات التصوير والرسم والأشغال اليدوية الفنية والتذكارات والتصوير الفوتوغرافي والشعر والزجل والقصة القصيرة والأفلام التسجيلية، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين فى هذه المجالات، والذين ساعدوا في صقل مهارات الطلاب الفنية، من أجل تحقيق هدف الفعالية وهو اكتشاف الناحية الإبداعية لديهم وإفادتهم في هذه المجالات.

وقالت الدكتورة دينا وهيبة المدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، إن الهدف ليس مجرد الفوز، بل تعريف طلاب جامعة الإسكندرية بما يملكون من مهارات يمكنها أن تساهم في خلق عالم أجمل وأكثر إبداعا، والترويج لمدينة الإسكندرية سياحياً من خلال تعبير الطلاب عن ذلك إبداعيا بإطلاق مواهبهم المختلفة.